СБУ затримала ділків, які видурювали гроші з бійців ЗСУ та їхніх родичів

Служба безпеки ліквідували два угрупування в Київській та Вінницькій областях. Праввохоронці викрили злочинні схеми видурювання грошей у військовослужбовців Збройних Сил України та їхніх близьких.

У Київській області затримали мешканця Бориспільського району, який виманював гроші у брата зниклого безвісти українського захисника, який не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом, повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник повідомив родичу військового, що зниклий нібито перебуває у шпиталі на території білорусі та потребує складної операції. Задля "порятунку" захисника ділок запропонував переказати 2 тис. дол. на власні банківські картки.

Співробітники СБУ своєчасно затримали зловмисника і задокументували три факти отримання грошей. Під час обшуку у нього виявили 3 мобільні телефони та сім-карту, з якої шахрай телефонував потерпілому, 3 банківські картки, 90 набоїв різного калібру та бойову гранату.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 190 (шахрайство); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Іншого шахрая затримали у Вінниці. Він працював керівником однієї з місцевих колекторських компаній та вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця сплатити 1 млн грн "протермінованого боргу" його матері.

СБУ затримали зловмисника під час отримання ним першої частини грошей у розмірі 200 тис. грн. Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.