СБУ затримала двох колаборантів з колишнього "МВД РФ" на Херсонщині, які викрадали українців до катівень

Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления МВД Херсонской области".

Після "співбесіди" з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили "следователем" і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону.

До потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Через терор і репресії рашисти намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України.

Ще одного колаборанта призначили "патрульным полиции" у складі окупаційного органу.

Перебуваючи на цій "посаді", він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян.

Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста.

"Однак їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, у Вінниці затримали зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині і втекла звідти після приходу ЗСУ