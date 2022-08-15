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Категорія
Злочинність
Дата публікації

СБУ затримала двох кримінальних авторитетів РФ, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів

СБУ затримала двох кримінальних авторитетів РФ, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів

В Україні правоохоронці затримали російських кримінальних авторитетів, які хотіли вступити до добровольчих батальйонів в Києві. Обидва чоловіки на території нашої країни перебували нелегально.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у Києві затримано двох російських кримінальних авторитетів. Один з  них перебував у санкційному списку РНБО. У нього була заборона на в’їзд до нашої держави.

Інший громадянин є російським рецидивістом. Він був неодноразово засуджений - зокрема, за вбивство. На території нашої держави чоловіки перебували нелегально.

“Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників.  З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України. Підривній діяльності ворога запобігли співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали 35-річну мешканку Києва, яка діяла в інтересах країни-агресора. Жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва

Автор:
Світлана Манько