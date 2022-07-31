СБУ затримала двох харків'ян, які передавали окупантам дані про позиції ЗСУ

Служба безпеки України затримала двох мешканців Харкова, які передавали російським військовим дані про переміщення та позиції Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

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"За даними слідства, чоловік спільно зі своїм знайомим, колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розміщення українських військових. Відео вони розмістили у проросійському телеграмі-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України. Поширена підозрювана інформація не розміщувалася у відкритому доступі до Генштабу ЗСУ та інших уповноважених державних органів", — сказано в повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ у Харківській області.

Нагадаємо, раніше суд визнав винною у державній зраді мешканку села Височинівка Чугуївського району Харківської області, яка здавала російським окупантам позиції Збройних сил України, та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.