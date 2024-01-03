- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
СБУ затримала екс-чиновника, який працював на ФСБ і мріяв приєднати східні регіони України до РФ
Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Міністерства енергетики та Держкомрезерву, котрий працював на російську Федеральну службу безпеки та пропонував приєднати до Росії східні регіони України. Про це йдеться в повідомленні СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента ФСБ, який проводив інформаційні диверсії проти України. Ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціювати себе як політичний експерт та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України. З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.
"Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську. Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував "приєднати" східні регіони України до складу Ростовської області", - сказано в повідомленні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні. Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України.
Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь РФ.
Крім того, у фігуранта виявлено "відзнаку за взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, 21 грудня у відомому міжнародному виданні "Politico" вийшла стаття про ключові спецоперації СБУ в 2023 році.