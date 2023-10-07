СБУ затримала екскерівника ОПЗЖ на Закарпатті, який виявився лідером банди рекетирів (ФОТО, ВІДЕО)

Служба безпеки України повідомляє про затримання в результаті спецоперації в Закарпатській області лідера злочинного угруповання, яким виявився депутат обласної ради, що має статус кримінального авторитета в злочинному середовищі.

Йдеться про керівника Закарпатської обласної організації партії "Опозиційна платформа - За життя", яка була заборонена в судовому порядку, Івана Чубирка.

"Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ. У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата", - зазначають в СБУ.

За даними слідства, затриманий депутат організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані "комерційні" спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення.

У разі відмови платити "данину" бандити погрожували потерпілим насильством та "конфіскацією" приватного майна. Задокументовано, що депутат разом зі своєю "правою рукою" – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тисяч доларів.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого "боргу". Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника "на гарячому" під час передачі їм першої частини грошей у розмірі 20 тисяч доларів від постраждалого підприємця.

Зазначається, що під час обшуків за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди було виявлено речові докази злочинної діяльності, але які саме - не уточнюється.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Затриманим готується повідомлення про підозру за частиною 4 статті 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) та частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом організованою групою). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що напередодні в Одесі піймали рекетирів, що вибивали вигадані "борги" з бізнесу, погрожуючи розправою. Попалися вони на тому, що вимагали від фермера 900 тисяч гривень.