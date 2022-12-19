СБУ затримала "фінансистку" колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисницею виявилась колишня очільниця одного з відділів Куп‘янської міської ради, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після тимчасового захоплення міста зловмисниця вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили "главным специалистом отдела экономического развития".

На цій "посаді" колаборантка виконувала вказівки Москви щодо поширення кремлівського режиму в регіоні та забезпечення безперебійного фінансування окупаційних органів РФ.

Для цього вона здійснювала розподіл коштів серед ворожих підрозділів, а також готувала платіжні та звітно-фінансові документи російського зразка.

Після звільнення українського міста зловмисниця намагалась переховуватись.

У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці додали, що під час оголошення підозри затримана визнала свою провину та повідомила, що вчинила злочинні дії під впливом російської пропаганди.

Раніше СБУ піймала на Херсонщині "голову" окупаційної сільради, що сприяв розселенню військових РФ по хатах.