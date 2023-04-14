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Злочинність
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СБУ затримала інформатора ФСБ, який передавав координати місць дислокації ЗСУ на Сумщині

СБУ затримала інформатора ФСБ, який передавав координати місць дислокації ЗСУ на Сумщині
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агента РФ, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні Сумської області. Місцевого жителя, який почав працавати на ФСБ ще до початку повномаштабного вторгнення, викрили у ході контрдиверсійних заходів.

Після 24 лютого минулого року зрадник отримав завдання збирати розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України, повідомляють у СБУ.

Зазначається, що росіян цікавили локації укріпрайонів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумської області.

Попередню інформацію агент випитував у місцевих мешканціа, потім перевіряв її і наносив координати на карту. Після цього - передавав у ФСБ. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання розвідувального завдання.

В нього провелиобшуки і вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з окупантами. Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох інформаторів ФСБ, що проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини.

Автор:
Тетяна Гойденко