СБУ затримала інформатора РФ, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Він надавав ворогу точні координати військових на території Южноукраїнська, які були необхідні окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах.

У Службі безпеки повідомляють, що затримали зловмисника під час того, як він фотографував однин з об’єктів критичної інфраструктури. За поширення інформації через "Telegram" зрадник отримав від росіян 2 тисячі грн.

За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці у лютому цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури мешканцю м. Южноукраїнськ повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Наразі йому обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, херсонським колаборантам, які співпрацювали з окупантами присудили 12 років тюрми. Прокурори у суді довели, що зрадники під час окупації Херсонської області підтримували державу-агресора і добровільно погодилися на співпрацювати з росіянами.