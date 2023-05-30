На Донеччині затримали інформатора російського ГРУ: шпигував за ЗСУ

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора головного управління генерального штабу зббройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що особливу увагу зловмисник приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через річку Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

Також чоловік передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився мешканець звільненого Лимана, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка.

"Для передачі розвідданих він перебував "на зв’язку" з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи "Купол". Встановлено, що комунікацію підтримували через заборонену соцмережу "Одноклассники"", - зауважують в СБУ.

Там додають, що наразі правоохоронці повідомили затриманому про підозру за вчинений злочин.

"Фігурант перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - підкреслили в СБУ.

Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.