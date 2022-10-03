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СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї
Служба безпеки України затримала у Чернівецькій області іноземного контрабандиста, який майже 5 років переховувався від слідства за організацію транснаціонального каналу нелегального продажу стрілецької зброї через Україну.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії. Майже 5 років він переховувався від слідства за організацію транснаціонального каналу нелегального продажу стрілецької зброї через Україну.
У 2018 році правоохоронці викрили підпільного зброяра та повідомили йому про підозру. Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив рішення – на домашній арешт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Скориставшись цим, підозрюваний втік від правосуддя і переховувався.
Він придбав будинок на Буковині на підставну особу та намагався змінювати зовнішність.
Однак співробітники СБУ вистежили і затримали зловмисника.
"Зараз вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманого, якому раніше було повідомлено про підозру у контрабанді", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів на митниці в Житомирській області. Через недоотримані суми акцизного збору і податку на додану вартість діяльність зловмисників завдала збитки бюджету у розмірі майже 40 млн грн.