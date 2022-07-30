СБУ затримала киянина, який допомагав призовникам тікати за кордон

Служба безпеки України затримала мешканця Києва, який допоміг тікати за кордон 20 призовникам. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Слідством встановлено, що зловмисник постачав своїх "клієнтів" повним пакетом підроблених документів, у тому числі і листами, що підтверджують, про навчання в закордонних вишах. Це коштувало 3,5 тис. доларів з людини", — сказано в повідомленні.

Згідно з ним, послугами затриманого скористалися близько двох десятків громадян. Наразі особу клієнтів встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання завдатку – 1500 доларів. Після цього зловмисника затримали у Києві під час передачі повного пакету підроблених документів.

Під час обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили готові до збуту підробки, а також комп'ютерне обладнання та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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