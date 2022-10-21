СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам втікати лісами від контрнаступу ЗСУ

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала ще одного колаборанта. Він "здавав" ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Ворожий поплічник показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них свій особовий склад і маскували у дворах військову техніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині зловмисник допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими тропами. Потім він намагався переховуватись від правосуддя.

Проте співробітники СБУ одразу викрили його після деокупації району.

За даними слідства, затриманим є мешканець селища Старий Караван, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких.

Отримані установчі дані каральні загони агресорів використовували для проведення масових репресій проти місцевих жителів.

"Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (надання незаконним збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині двох російських агентів, які збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військових.

Також під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали одну із організаторів фейкового референдуму РФ.