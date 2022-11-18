СБУ затримала колаборантку, що очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у Миколаївській області

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Вона очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у Снігурівському районі.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисницею виявилася мешканка міста Снігурівка. Перебуваючи на посаді, вона виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Також пропонувала "місця" у лавах окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для видачі "гуманітарної допомоги" та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки.

"Колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону. До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони Російської Федерації серед місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, після звільнення району зловмисниця намагалась втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України, проте правоохоронці встановили її місцезнаходження і затримали.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі строком до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила схрони з російськими засобами ураження в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Зокрема, вони були облаштовані у школах і лікарнях.