СБУ затримала колишнього беркутівця, який "зливав" бойові позиції ЗСУ

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника у ході масштабних контрдиверсійних дій у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після 24 лютого минулого року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.

Для цього об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за підрозділами українських військ.

Зібрані відомості передавав своїй донці, яка проживає у тимчасово окупованому Севастополі, у вигляді текстових повідомлень у месенджері.

Отриману інформацію жінка "зливала" своєму знайомому – учаснику окупаційного угруповання РФ на півострові.

Розвідувальні дані були потрібні ворогу для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Крім того поплічник агресора пропонував знайомому доньки свою допомогу у проведенні диверсій проти підрозділів ЗСУ.

Для цього просив надати йому відповідне озброєння та боєприпаси.

Під час затримання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон та символіку терористичної організації "ДНР".

"На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників розвідувально-підривної діяльності проти України", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації.