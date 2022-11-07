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СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак"
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника терористичної організації "ЛНР". Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до РФ.
У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел"", - зазначають в СБУ.
Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої "ЛНР" під виглядом "гуманітарних" вантажів з Росії.
Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини.
Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці "постановочних" сюжетів для інформресурсів Кремля. Під час пропагандистських заходів він на власному "прикладі" займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.
У відомстві підкреслили, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.