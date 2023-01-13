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СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні в Херсоні
Служба безпеки викрила ще одного посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмиснику запропонували "посаду" у лавах створеної агресором "исправительной колонии".
Колабарант погодився на "пропозицію" і добровільно написав "заяву" на вступ до окупаційного органу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів.
Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.
У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом.
Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні.
Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.
Зазначимо, колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку Служба безпеки та Державне бюро розслідувань оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців.