СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні в Херсоні

Служба безпеки викрила ще одного посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмиснику запропонували "посаду" у лавах створеної агресором "исправительной колонии".

Колабарант погодився на "пропозицію" і добровільно написав "заяву" на вступ до окупаційного органу.

Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів.

Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.

У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом.

Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні.

Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Зазначимо, колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку Служба безпеки та Державне бюро розслідувань оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців.