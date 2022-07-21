СБУ затримала корегувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який з початку широкомасштабної агресії Російської Федерації збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні.

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Як повідомляють правоохоронці, агентом виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

"Зловмисник фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких – міжнародний аеропорт "Кривий Ріг". Зібрану розвідінформацію передавав окупантам через закриті канали зв’язку. У своїй "доповіді" відображав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території", - йдеться у повідомленні.

Також агент переправляв агресорам матеріали прихованої фото- і відеозйомки розташування та зовнішнього вигляду цих об’єктів. Отриману інформацію ворог використовував для проведення масованих обстрілів.

Зокрема, перевіряється його причетність до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня.

За даними слідства, цей чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб як активний користувач анонімних телеграм-каналів і заборонених в Україні соцмереж. На даних ресурсах він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини.

"Під час обшуків за місцем перебування правоохоронці виявили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. У переписці присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їх виконання", - поінформували у СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у держзраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 28 червня правоохоронці затримали жителя Львова, який коригував ракетні удари російських військ на всій території Львівської області. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.