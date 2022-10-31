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СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Бахмуту (ФОТО)
Служба безпеки України затримала на Донеччині російського агента, що коригував ракетно-артилерійські обстріли по інфраструктурі Бахмуту та передавав окупантам інформацію про їхні "результати".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Крім цього, зловмисник об’їжджав територію району для прихованого спостереження за місцями тимчасового розташування і маршрутами переміщення підрозділів ЗСУ. Зібрані розвіддані він передавав своєму російському "координатору". Ним виявився представник спецслужб країни-агресора, особу якого вже ідентифікували співробітники СБУ", - йдеться в повідомленні.
Для комунікації з окупантами затриманий використовував анонімний канал в одному з месенджерів, а розвіддані переправляв у вигляді медіафайлів з детальним описом об’єктів та місцевості.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Правоохоронці під час затримання зловмисника виявили у нього мобільний телефон із доказами прихованої передачі закритої інформації до РФ.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровщини. Він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.