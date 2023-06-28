"По гарячих слідах": СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську

Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Для виконання ворожої вказівки шпигун здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення "активували" і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.

Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.

"Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів," – підкреслив Малюк.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області з С-300 і влучили у заклад харчування. Вибуховою хвилею також пошкодило багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері.

Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 9 місцевих жителів, серед них – 3 дітей. 60 осіб отримали поранення різного ступеню важкості.