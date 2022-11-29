СБУ затримала коригувальника, який "наводив" ракети РФ для ударів по Запорізькій інфраструктурі

Служба безпеки затримала працівника одного з українських оборонних заводів, що "наводив" ракети РФ для повторних ударів по критичній інфраструктурі Запорізької області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Встановлено, що після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі ворогу відповідних даних. "Уточнена" інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру.

Зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, у тому числі через Телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова. Також там він схвально коментував рашистські "дописи", закликав до підтримки країни-агресора і викладав закриті відомості про українські об’єкти у вигляді "помічених" електронних карт.

За даними слідства, затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на півдні України.

У поле зору окупантів він потрапив через свою проросійську активність у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво. За це гарантували гроші та посаду у разі захоплення регіону.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами прихованого листування з російським куратором.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки 23 листопада встановила місцезнаходження і затримала зловмисника, який "наводив" російські ракети на військові та стратегічно важливі об’єкти на Харківщині.