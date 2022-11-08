СБУ затримала коригувальника, який наводив російські ракети по Миколаєву

Служба безпеки викрила ще одного поплічника ворога під час контрдиверсійних заходів на південному напрямку. Він приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових підрозділів та правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зібрану інформацію зловмисник намагався передати агресору через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по якими планували здійснити прицільний ракетний удар.

Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали російського коригувальника на спробі передачі інформації.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення намагався вийти на агресора для співпраці з ним у війні проти України.

Для цього активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди, у тому числі заклики до підтримки загарбників. Також виправдовував їх військові злочини, спрямовані на знищення цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.

"Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які залучили його до збору розвідданих на користь російського угруповання, розташованого у захоплених районах півдня нашої держави", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами його підривної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану, з метою передачі такої інформації державі агресору);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засуджено громадянку України і за сумісництвом агента РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва