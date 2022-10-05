СБУ затримала коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ

Служба безпеки України викрила двох громадянок України, які передавали представникам РФ інформацію про місця дислокації українських захисників.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці викрили двох російських агентів в Одеській і Донецькій областях. Вони розвідували місця дислокації і маршрути переміщення ЗСУ у прифронтових районах на півдні та сході України.

"В однієї із поплічниць ворога вилучено топографічну карту та схему з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ на Одещині. Саме по ньому окупанти планували здійснити масований ракетний удар", - зазначають правоохоронці.

Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили місцезнаходження зловмисниці і затримали її на спробі передачі розвідданих.

Ще одну ворожу поплічницю затримали у Покровському районі на Донеччині. Зловмисниця намагалась передати окупантам закриту інформацію про дислокацію та кількість особового складу одного з підрозділів ЗСУ.

"Контррозвідники СБУ встановили, що вона була завербована російськими спецслужбами у серпні цього року. Її "зв’язковим" був учасник терористичної організації "ДНР", який давав вказівки щодо проведення розвідувально-підривної діяльності", - повідомили в СБУ.

Зазначається, що наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру за вчинені ними злочини. Одній з них уже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ затримала російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси. Їм виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.