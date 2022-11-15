СБУ затримала на Луганщині агенток РФ, що здавали окупантам дані про українських патріотів (ФОТО)

Служба безпеки затримала ще двох пособниць агресора в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України. Зловмисниці здавали окупантам дані про українських патріотів та переселенців під час захоплення частини Луганщини.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Вони "здавали" ворогу адреси українських патріотів і допомагали у "розквартируванні" окупаційних угруповань в оселях місцевих жителів. Крім цього, вони організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, за таку співпрацю зловмисниці отримали від окупаційної адміністрації "особливий статус" і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону.

Втім, після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі і намагались увійти в довіру українських військових.

Співробітники Служби безпеки викрили поплічниць загарбників, задокументували їхні злочинні дії та затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала у Харкові російського агента, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.