СБУ затримала на Харківщині агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ

Служба безпеки України затримала російського агента в Харківській області, який збирав інформацію про позиції та пересування української техніки і військових.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що його затримали "на гарячому" під час збору інформації. У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Правоохоронці повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше СБУ знешкодила багатофункціональну мережу російського ГРУ у Харківській області. Зрадники мали широкий спектр завдань.