СБУ затримала організаторку фейкового референдуму РФ на Луганщині

Під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали одну із організаторів фейкового референдуму РФ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, колаборанткою виявилася 50-річна мешканка села Стельмахівка. Вона працювала на місцевому сільськогосподарському підприємстві і після окупації району військами РФ пішла на співпрацю з ворогом із ідеологічних міркувань.

У відповідь на лояльність загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового референдуму в своєму рідному селі.

Для того, аби забезпечити "входження" окупованих рашистами територій до складу рф, жінка обходила з урною для збору бюлетенів двори односельців, агітувала місцеве населення проголосувати за "приєднання" доРФ. Крім того, у складі "виборчої комісії" вона забезпечила "підрахунок голосів" на користь заздалегідь визначеної у Кремлі "статистики".

Наразі колаборантка знаходиться під вартою. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території).

Санкції інкримінованих їй статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

СБУ продовжує системно викривати зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. Раніше в результаті оперативної та слідчої роботи встановлено особи ще понад 30 ворожих поплічників, які вступили до створених окупантами «генеральной прокуратуры» та «МВД» на захопленій частині Луганщини.