СБУ затримала помічника "міністра МВС ЛНР"

Служба безпеки провела спецоперацію щодо викриття ще одного керівника терористичної організації "ЛНР", який у 2014 році брав участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій на Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків з позивним "Сотий". Після подій 2014 року він переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України.

При цьому остаточно "залягти на дно" вирішив на Київщині, де його затримала СБУ.

Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб.

"Саме за їхньої "протекції" його призначили "помощником министра мвд лнр" і командиром штурмового підрозділу "специального отряда быстрого реагирования" (більш відомого як «филиал» російського СОБР)", - зазначають в СБУ.

Перебуваючи на "посадах", він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму.

На виконання ворожих завдань, у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі Луганського управління СБУ.

Також він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях. Отримані відомості планував передати агресору для підготовки диверсій проти українських захисників.

Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які "здавали" йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України.

"Про одержані відомості доповідав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків, серед них "глава парламента ЛНР" Олексій Карякін, "министр МВД ЛНР" Ігор Корнет, "военный комендант" захопленого Луганська Сергій Грачов з позивним "Грач"",- повідомили в СБУ.

Також зловмисник передавав ворогу дані щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового.

Одержані розвіддані агресор використовував для підготовки "засідок" і обстрілу українських підрозділів.

Також бойовик здійснював охорону громадян РФ, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, у результаті яких були проголошені "ЛНР" і "ДНР".

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ продовжує комплексні заходи з притягнення до відповідальності зрадників, які добровільно приєднались до окупаційних угруповань країни-агресора.За матеріалами СБУ до реальних термінів ув’язнення засуджено 10 бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Зловмисники проведуть за ґратами від 13 до 15 років.