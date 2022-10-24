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СБУ затримала поплічника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному
Контррозвідка Служби безпеки викрила пособника спецслужб РФ у ході відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав РФ здійснити ракетний удар по місту.
Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний Телеграм-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.
Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у результаті спецоперації у Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним із завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ.