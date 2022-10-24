СБУ затримала поплічника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному

Контррозвідка Служби безпеки викрила пособника спецслужб РФ у ході відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав РФ здійснити ракетний удар по місту.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний Телеграм-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.

Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у результаті спецоперації у Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним із завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ.