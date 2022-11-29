СБУ затримала "посадовця" колишньої окупаційної адміністрації Балаклії

Служба безпеки затримала у Харківській області колаборанта, який під час окупації Балаклії займав посаду "помічника начальника управління тимчасової цивільної адміністрації" міста та закликав місцевий бізнес перераховувати "податки" до бюджету РФ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Перебуваючи на "посаді", зловмисник сприяв примусовій "перереєстрації" роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресора. Для цього проводив колективні "збори" підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби РФ і перераховувати "податки" до її бюджету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед основних завдань, які колаборант визначав перед представниками малого і середнього бізнесу, було наповнення продовольством оптових складів. Також він давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста.

У разі незгоди колаборант застосовував обмеження на комерційну діяльність у вигляді заборони на реалізацію окремих товарів і послуг.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, який на початку травня пішов на співпрацю з агресором. Щоб засвідчити їм свою прихильність, він уклав з керівництвом окупаційного органу "трудовой договор".

За інформацією СБУ, після звільнення міста зловмисник намагався "загубитись" серед мешканців району, щоб уникнути правосуддя. Втім, правоохоронці його затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Херсоні власника місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу Сил оборони на південному напрямку.