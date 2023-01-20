СБУ затримала "послідовницю" колаборанта Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували канал поширення кремлівської пропаганди, який діяв у Київській області. У результаті слідчо-оперативних дій викрито "послідовницю" Кирила Стремоусова, яка намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмиснецею виявилась громадянка РФ, яка у 2007 році приїхала в Україну та оселилася у Бучанському районі Київщини.

"Спочатку зловмисниця систематично брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Кирилом Стремоусовим у Києві. Задокументовано, що жінка підтримувала також тісний зв’язок з дружиною колаборанта", - йдеться у повідомленні СБУ.

Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних Телеграм-каналах та інших соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні.

Зловмисниця розповсюджувала пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з РФ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та АР Крим.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого вона адмініструвала пропагандистську групу.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Наразі фігурантці обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває розслідування", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно голови підконтрольної Росії "військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо, його заступника Кирила Стремоусова та голови російської окупаційної адміністрації Херсона Олександра Кобця. Їх будуть судити за трьома статтями.