СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до "поділу" України

Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на лідера забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу Медведчука як "миротворця", якого "чують" у Москві.

Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", яке зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

"Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української державності у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні", - зауважують правоохоронці.

Крім того, ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Медведчука Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України.