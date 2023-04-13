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Злочинність
Дата публікації

СБУ затримала радіомеханіка, який коригував атаки "шахедів" по Одесі

СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував атаки «Шахедів» по Одесі
СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував атаки «Шахедів» по Одесі

Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у ході контрдиверсійних заходів на Одещині. Ним виявився радіомеханік оборонно-промислового комплексу Одеси, який зливав дані про роботу свого підприємства та базування ЗСУ .

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисник поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси.

Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами "Shahed" по території обласного центру.

За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу.

Фото 2 — СБУ затримала радіомеханіка, який коригував атаки "шахедів" по Одесі
Фото 3 — СБУ затримала радіомеханіка, який коригував атаки "шахедів" по Одесі

Чоловік поширював у створеній ним в месенджері "Telegram" групі, учасники якої були переважно росіяни, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів Сил оборони та їх озброєння. Крім того, інформатор "зливав" дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

Встановлено, що після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки "прильотів" із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб у результаті агентурно-оперативної роботи на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ.

Автор:
Світлана Манько