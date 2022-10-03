СБУ затримала російського агента на Одещині

Служба безпеки України затримала російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси. Їм виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси.

Також він відпрацьовував вороже завдання щодо збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їх зовнішності.

"Крім того, загарбники намагались отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів", - зазначають в СБУ.

За даними слідства, російським агентом виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

"В результаті оперативних дій, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили ворожий агентурний зв’язок і затримали зловмисника в Одесі", - підкреслили в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області СБУ в результаті багатоетапної спецоперації викрила "розконсервованого" агента ФСБ Російської Федерації.