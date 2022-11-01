СБУ затримала російського агента, який готував вибухи на Одеській залізниці (ВІДЕО)

Служба безпеки України затримала в Одеській області російського агента, який збирав розвіддані та готував диверсії на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Встановлено, що він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку", - йдеться в повідомленні.

По інформації СБУ, зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

Для конспірації він постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським куратором. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

"Співробітники СБУ своєчасно встановили місце перебування зловмисника, задокументували злочинні дії і затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту. Під час затримання у ворожого диверсанта виявлено тротилову шашку вагою 200 г та ще одну фотопастку", - зазначили у СБУ.

Крім того, правоохоронці вилучили із раніше підготовленого зловмисником схрону 11 тротилових шашок та міну ТМ-62 з детонаторами. За даними слідства, ворожим агентом виявився колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ РФ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше в Україні засудили до 15 років позбавлення волі громадянку України і за сумісництвом агента РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва.