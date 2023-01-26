СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у звільненому Лимані. Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Ззначається, що за вказівкою агресора зловмисник збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території району.

Крім того, колабарант передавав окупантам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств, через свою знайому, яка проживає на тимчасово захопленій частині Луганщини і перебуває у полі зору спецслужб РФ.

Отриману інформацію окупанти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по території міської громади.

Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім "прозвітувати" агресору.

Співробітники СБУ затримали російського агента на спробі чергової передачі розвідданих через месенджер.

Під час обшуку у затриманого виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили в СБУ.

Раніше СБУ викрила російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях Кіровоградської області.