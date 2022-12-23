СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані

Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених містах Донеччини. Зловмисник відправляв ворогу дані про місця розташування підрозділів ЗСУ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник збирав розвіддані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення Сил оборони в регіоні.

Також він передавав ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ на території Лиману.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і проведення масованих ракетних обстрілів українського міста.

За наводкою цього зловмисника російські загарбники здійснили повітряний удар по місцевій школі та обласній клінічній лікарні.

Після ворожої атаки він виходив на місцевість щоб зробити фото-, відеофіксацію пошкоджених будівель і відправити "звіт" своїм російським кураторам.

Співробітники СБУ затримали коригувальника підчас передачі розвідувальної інформації агресору.

"За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, якого у квітні цього року завербував представник спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в регіоні. Для комунікації використовували анонімні месенджери", - зазначили в СБУ.

Під час затримання у російського агента виявлено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

"Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу Україну", - повідомили в СБУ.

Там додали, що зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ в результаті контрдиверсійних заходів на півдні України затримала агента спецслужб РФ, який бувна зв’язку за штабом російської приватної військової компанії Вагнер та московського ОМОНу.