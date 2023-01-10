СБУ затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і «полював» за місцевими системами ППО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більше відомого як ГРУ).

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що працюючи у місцевій фармацевтичній компанії зловмисник займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ.

Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.

"Встановлено, що ворожий агент «звітував» співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС", - зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти.

Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в СБУ.

Раніше СБУ провела багатоетапну спецоперацію у Львівській області. В результаті СБУ виявила агента російської ФСБ, який наводив російські ракети на стратегічні підприємства України.