СБУ затримала агента ФСБ на Київщині

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Київській області. Зловмисником виявився мешканець Білої Церкви, якого у грудні минулого року завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після надання письмової згоди на співпрацю з ворогом, зловмисник отримав оперативний псевдонім "Тень" і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За вказівкою ФСБ він об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Насамперед російський агент намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ.

Крім цього передавав агресору координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.

За даними слідства, зрадник підтримував комунікацію з ФСБ через заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Саме туди він скидав отримані відомості у вигляді фото-, відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

"Встановлено, що у подальшому зловмисник мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого "покриття" регіону щодо збору розвідданих на користь ФСБ", - зазначають в СБУ.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором.

Також у фігуранта виявлено російський паспорт та прокремлівську символіку.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили правоохоронці.

Раніше СБУ викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більше відомого як ГРУ).