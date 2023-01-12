СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО на Черкащині

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час спецоперації у Черкаській області.Зловмисником виявився працівник медичної установи, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за вказівками агресора зловмисник цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони.

Насамперед ворожий агент намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ.

Також він передавав окупантам координати українських блокпостів і адміністративних будівель правоохоронних органів на території обласного центру.

Крім цього "звітував" до ФСБ щодо локацій місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об’єкти.

За даними слідства, зрадник передавав розвіддані своєму російському куратору через анонімний Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах і фотоматеріалів.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон і планшет з доказами законспірованого листування з ФСБ.

Також у фігуранта виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку.

"Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більше відомого як ГРУ).