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СБУ затримала ще трьох членів банди, що під виглядом правоохоронців вчиняли розбійні напади на Харківщині
Співробітники Служби безпеки України встановили та затримали трьох членів банди, які під виглядом правоохоронців вчиняли розбійні напади та грабували помешкання жителів Харківської області.
Як повідомляє обласне управління СБУ, один із них, 25-річний харків'янин, у серпні разом з іншим учасником злочинної групи вночі вдерлися до квартири місцевого мешканця та, погрожуючи вогнепальною зброєю, побили хазяїна, вимагаючи у нього гроші.
Не знайшовши бажаного, зловмисники зв'язали чоловіка, вивезли до лісопосадки, де після чергового побиття прострелили йому з пістолета обидві ноги і покинули напризволяще.
Двоє інших зловмисників, віком 26 та 31 рік, у вересні вчинили розбійний напад на двох чоловіків - батька й сина. Зловмисники увірвалися на подвір'я приватного будинку у колишньому Великобурлуцькому районі, побили господарів та заволоділи їхніми грошима в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 115 тисяч гривень, а також золотими прикрасами та мобільним телефоном.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Встановлено, що всі ці злочини зловмисники вчиняли, будучи одягненими у військову форму та озброєними вогнепальною зброєю.
Кожному з трьох учасників злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 (розбій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та поєднаний із проникненням до житла) Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Крім цього, 25-річному зловмиснику оголошено підозру ще й за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі, вчинене із корисливих мотивів, за попередньою змовою, групою осіб, із застосування зброї).
Документування злочинної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Харківській області спільно з обласним управлінням стратегічних розслідувань поліції та слідчими поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
Зазначимо, що у вересні СБУ повідомляла про затримання п'яти членів потужного злочинного угруповання, яке під виглядом представників самої спецслужби вчиняло збройні нальоти на оселі громадян та "вибивало" з них гроші та інші цінні речі. Нападники залякували людей зброєю, застосовували насильство та погрози фізичної розправи. Таким чином, наразі їх затримано принаймні восьмеро.