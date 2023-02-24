СБУ затримала шістьох агентів ФСБ: наводили російські ракети на лікарні

Співробітники Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу ФСБ у результаті спецоперації на півдні України. Під час оперативних дій затримано 6-х російських агентів.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України на території південних регіонів нашої держави.

Один із зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера.

Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора.

Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Встановлено, що саме за наводкою російської агентури загарбники здійснили серію обстрілів медзакладів на півдні України.

За кожне успішно виконане вороже завдання поплічники агресора отримували від своїх кураторів грошову винагороду. Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього.

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроб визначення точних геолокацій декількох українських лікарень та енергооб’єктів.

"За даними слідства, зрадниками виявились шестеро місцевих жителів, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник управлінняФСБ РФ", - повідомили правоохоронці.

Для комунікації зловмисники використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

У разі захоплення південних регіонів України загарбники "гарантували" своїм поплічникам "посади" в окупаційних адміністраціях РФ.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони із доказами злочинних дій та банківські картки, на які надходила "винагорода" від агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Суд обрав зловмисникам міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує покарання – 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила ще одного агента ФСБ у ході масштабних контрдиверсійних заходів в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.