У Чорнобаївці затримали ворожого поплічника, який розквартировував у селищі окупантів

Служба безпеки викрила ще одного пособника країни-агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області. Ним виявився мешканець Чорнобаївки, який після захоплення селища добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник запропонував свою "допомогу" колишньому очільнику місцевої окупаційної адміністрації колаборанту Юрію Турульову, який наразі переховується у захоплених районах півдня України.

Саме за "протекцією" гауляйтера Кремля його призначили керівником так званого "коммунального предприятия сельской территориальной общины".

На цій "посаді" він займався розквартируванням особового складу окупаційних угруповань рф у приміщеннях місцевих підприємств.

Також за його вказівкою підготували територію комунальних об’єктів для базування військової техніки та озброєння російських загарбників.

При цьому на території власного підприємства він зберігав "гумдопомогу" з рф, яку ворог намагався використати для забезпечення "явки" на псевдореферендумі.

Після звільнення селища зловмисник планував втекти до країни-агресора. Втім співробітники СБУ своєчасно встановили його місцезнаходження і затримали.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Зазначимо, СБУ в Херсонській області під час стабілізаційних заходів у звільнених районах регіону викрила трьох колишніх представників "виборчих комісій", створених загарбниками під час окупації. До цього у Херсоні викрили й затримали керівницю одного з кадрових підрозділів "Головного управління МВС Росії по Херсонської області".

Раніше СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані.