СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували прокремлівську "фабрику тролів" у Києві. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії проти України та виправдовували воєнні злочини російських окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що як першоджерело інтернет-агенти використовували Телеграм-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки – російського блогера, який нараховує більше ніж 2,7 млн підписників.

"Тролі" поширювали його публікації через репости або під виглядом "власних" публікацій у соцмережах.

За даними слідства, підривну діяльність на Київщині організували двоє місцевих жителів.

Комп’ютерне обладнання для проведення "інформударів" та комунікації з російськими кураторами встановили у власних помешканнях в столиці та Білій Церкві.

Для масового "покриття" інтернет-простору зловмисники намагалися залучити нових учасників пропагандистського "осередку" кремля.

Щоб збільшувати чисельність "аудиторії", використовували сотні бот-акаунтів, від імені яких поширювали і коментували дописи з російською пропагандою.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютери із доказами злочинних дій.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили двом фігурантам з Києва про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників)", - повідомили правоохоронці.

В СБУ додали, що судом зловмисникам обрано міру запобіжного заходу для запобігання ухилення їх від кримінальної відповідальності.

Наразі триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Раніше кіберфахівці СБУ заблокували потужну ботоферму, яка працювала на користь спецслужб країни-агресора. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Вінницькій області викрито п’ятьох її організаторів, які проводили інформаційні диверсії проти нашої держави.