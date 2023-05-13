СБУ затримала у Києві зловмисників, які торгували інформацією із державних баз даних

Відділ кібербезпеки Служби безпеки виявив у Києві приватне детективне агентство, яке незаконно продавало інформацію із закритих баз даних держаних установ. Зловмисників затримали.

Про це 13 травня повідомила пресслужба СБУ.

З'ясувалося, що роботу злочинного "агентства" організував колишній слідчий одного зі столичних райвідділів міліції. Він свого часу відмовився проходити атестацію у лави поліції, тому у 2015 році звільнився з правоохоронного органу.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Через деякий час він разом зі знайомим створив приватне детективне агентство під виглядом легального бізнесу. Зловмисники збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі, діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах. Зокрема, для цього вони використовували свої зв'язки, які мали з часі роботи в правоохоронних органах.

За одне таке "досьє" угрупування отримували від $800 до $2,6 тис. Сума залежала від обсягу персональних даних і терміновості "замовлення". Відомо, що до таких "анкет" окрім паспортних даних громадян входила інформація про номери їхніх телефонів і автомобілів, а також відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час отримання ними другої частини грошей за "папку" з установчими даними на жителя столиці. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявили мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. Також перевіряється інформація щодо можливого продажу конфіденційної інформації до РФ.

Нагадаємо, раніше у результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ.