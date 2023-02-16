СБУ затримала у Харкові банду "чорних рієлторів", якій допомагав поліцейський: всі подробиці (ФОТО, ВІДЕО)

Управління Служби безпеки України в Харківській області спільно з департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції заблокували діяльність злочинної організації, яка спеціалізувалась на незаконному заволодінні нерухомим майном на Харківщині.

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Як повідомляють в облуправліннях спецслужби та поліції, до складу угруповання входило шість осіб на чолі з відомим у місті кримінальним авторитетом - раніше судимим 45-річний чоловіком, який має вплив на криміногенну ситуацію у місті, та його 41-річним спільником.

Двоє керівників розробляли плани злочинної діяльності, але розуміючи складність самостійної реалізації, почали залучати й знайомих місцевих жителів. У подальшому усі функції чітко розподілялись між усіма учасниками.

Відповідно до розробленого плану, вони підшуковували жертв серед вразливих верств населення, що мають у власності нерухоме майно. Потерпілих вводили в оману та створювали сприятливі умови для здійснення ними продажу нерухомості, вдаючись при цьому до залякування, фізичного насилля та позбавлення волі.

Щоб реалізувати план, учасники організації допомагали підготувати нерухомість до продажу, а саме гасили борги та дооформляли необхідні документи на право власності. Потім зловмисники знаходили реальних або фіктивних покупців, укладали з потерпілими договір на відчуження майна та привласнювали його або ж гроші, отримані від його продажу.

Гроші розподілялися організаторами між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах, які визначалися керівниками злочинної організації залежно від обсягу виконаних робіт.

Серед випадків насильницького відібрання житла правоохоронці вказують випадок, коли одна з учасниць групи під виглядом співробітниці соціальної служби увійшла у довіру до 71-річного пенсіонера й оформила із ним фіктивний шлюб.

Після цього зловмисники насильно вивезли чоловіка в інше помешкання з гіршими умовами та, застосовуючи фізичне насилля, змусили відмовитися від квартири на користь іншої особи. Згодом квартиру пенсіонера за фіктивними документами продали, а прибуток розділили між собою.

За подібною схемою фігуранти заволоділи й житлом 42-річного харків’янина: силою змусили передати квартиру у чужу власність, а самому переїхати до помешкання з низькими побутовими умовами за межами міста.

Ще однією жертвою зловмисників став 45-річний мешканець Харкова, який має проблеми із психічним здоров‘ям. Спільники силоміць утримували чоловіка у гаражному приміщенні, а його квартиру за підробленими документами переоформили на інших власників. Крім цього, аферисти на ім’я потерпілого зареєстрували фірму для подальшого використання у своїх потребах.

Більш того, виявилося, що до діяльності шахраїв був причетний один зі співробітників поліції Харківщини. Правоохоронці провели 25 обшуків та знайшли документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність осіб, та правоустановчі документи на нерухомість потенційних потерпілих.

Крім того, знайдено готівкові кошти у різній валюті, отримані від зазначеної діяльності, банківські картки, мобільні телефони, автомобілі, а також засоби ураження (на опублікованому фото зображено гранату) та пакунок з марихуаною, щодо яких після експертизи буде вирішено питання щодо додаткової кваліфікації діяльності фігурантів.

Наразі ж їм повідомлено про підозри за частиною 2 статті 255 Кримінального кодексу (створення, керівництво, участь у злочинній організації), частинами 3 та 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ДВБ Нацполіції Фото: ДВБ Нацполіції Фото: ДВБ Нацполіції Фото: ДВБ Нацполіції

Учасників злочинного угруповання було затримано завдяки злагодженим діям працівників УСБУ, ДВБ, слідчих ГУНП за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ, роти поліції особливого призначення та спецпідрозділу "Альфа" СБУ. Також з "полону" аферистів було звільнено чоловіка, якого змовники утримували проти його волі.