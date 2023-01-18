СБУ затримала у Херсоні зрадника, який працював в окупаційному "МВС"

Служба безпеки ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисник разом з окупантами здійснював "рейди" по території міста для виявлення учасників руху опору.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, зловмисником виявився колишній посадовець розформованої державної автомобільної інспекції, який після окупації Херсона добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав "посаду" в місцевій окупаційній поліції. Так він увійшов до складу створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області".

"В окупаційному органі його призначили "інспектором батальона патрульно-постової служби". Після цього він "ніс службу" із вогнепальною зброєю та відповідним "посвідченням" російського зразка", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що він разом з окупантами здійснював "рейди", під час яких рашисти незаконно затримували громадян, розграбовували їхні оселі та відвозили потерпілих до місцевої катівні.

Після звільнення Херсона колаборант намагався втекти на лівий берег Дніпра. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Колаборанту загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.