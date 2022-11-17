СБУ затримала у Херсонській області місцевого депутата від ОПЗЖ, що працював на окупантів (ФОТО)

Служба безпеки затримала у Херсонській області місцевого депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя", який працював на рашистів у період окупації регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Чоловік добровільно пішов на співпрацю з рашистами і зайняв керівну посаду в окупаційному "міністерстві внутрішніх справ Херсонської області РФ". Там він працював у відділі "боротьби з економічними злочинами", який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили затриманому депутату про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині Служба безпеки затримала російського агента, який передавав ворогу місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Зазначається, що затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.