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СБУ з поліцією затримали в Кременчуку членів банди рекетирів, що тероризували бізнес (ФОТО)
Служба безпеки України та поліція в результаті спецоперації в Кременчуку нейтралізували банду, яка тероризувала місцевих жителів та "вибивала" неіснуючі борги з підприємців. Як ідеться у повідомленнях СБУ та Головного управління поліції в Полтавській області, затримано було 33-річного та 34-річного активних учасників угруповання, що були місцевими мешканцями.
Встановлено, що діяльність злочинного угруповання координував відомий в регіоні кримінальний авторитет на прізвисько "Москва", який раніше вже притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів та був "смотрящим" у колонії, де відбував покарання.
"За "згодою" кримінальника учасники його банди "ставили на лічильник" представників легального бізнесу в місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію", - йдеться в повідомленні.
Слідчі задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. В свою чергу, як вказують правоохоронці, передано зловмисникам було 15 тисяч доларів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що намагаючись "вибити" гроші, члени банди чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою. Зрештою, зловмисники силою відібрали автомобіль дружини потерпілого в якості "сплати боргу". Судячи з повідомлення поліції, останньго змусили здійснити угоду з продажу машини, віддати гроші та документи на гараж.
Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено велику суму готівки, отриману від потерпілого; три автомобілі, у тому числі викрадений у дружини потерпілого підприємця; записи чорної бухгалтерії та боргові розписки; а також зброю.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років тюрми к конфіскацією майна. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання, насамперед його координатора.