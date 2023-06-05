СБУ з поліцією затримали в Кременчуку членів банди рекетирів, що тероризували бізнес (ФОТО)

Служба безпеки України та поліція в результаті спецоперації в Кременчуку нейтралізували банду, яка тероризувала місцевих жителів та "вибивала" неіснуючі борги з підприємців. Як ідеться у повідомленнях СБУ та Головного управління поліції в Полтавській області, затримано було 33-річного та 34-річного активних учасників угруповання, що були місцевими мешканцями.

Встановлено, що діяльність злочинного угруповання координував відомий в регіоні кримінальний авторитет на прізвисько "Москва", який раніше вже притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів та був "смотрящим" у колонії, де відбував покарання.

"За "згодою" кримінальника учасники його банди "ставили на лічильник" представників легального бізнесу в місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Слідчі задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. В свою чергу, як вказують правоохоронці, передано зловмисникам було 15 тисяч доларів.

Зазначається, що намагаючись "вибити" гроші, члени банди чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою. Зрештою, зловмисники силою відібрали автомобіль дружини потерпілого в якості "сплати боргу". Судячи з повідомлення поліції, останньго змусили здійснити угоду з продажу машини, віддати гроші та документи на гараж.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено велику суму готівки, отриману від потерпілого; три автомобілі, у тому числі викрадений у дружини потерпілого підприємця; записи чорної бухгалтерії та боргові розписки; а також зброю.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років тюрми к конфіскацією майна. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання, насамперед його координатора.