СБУ затримала в Одесі агента РФ, який був "на зв’язку" зі штабом ПВК Вагнер

Служба безпеки в результаті контрдиверсійних заходів на півдні України затримала агента спецслужб РФ, який бувна зв’язку за штабом російської приватної військової компанії Вагнер та московського ОМОНу.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"На його телефоні виявлено електронні карти з "цілями" повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря. Встановлено, що ворожий поплічник збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси", - йдеться у повідомленні

За інформацією СБУ, агента насамперед цікавили місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони. Крім цього він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони обласного центру.

Зазначається, що розвідувальна інформація потрібна була агресору для планування, підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по міській інфраструктурі.

Співробітники СБУ викрили ворожого агента, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі закритих відомостей до РФ.

Зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення. Для збору розвідінформації агент особисто виходив на "місцевість", приховано спостерігав за українськими об’єктами та проводив їх фотофіксацію. Отримані дані він пересилав ворогу.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта і виявили комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше військова контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) в результаті спецоперації в Одесі.