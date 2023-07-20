СБУ затримала в Одесі "праву руку" Стремоусова

Кіберфахівці і слідчі Служби безпеки спільно організували операцію та затримали в Одесі російського пропагандиста, якого вважали "близькою людиною" до колаборанта з Херсонської області Кирила Стремоусова.

Про це 20 липня повідомила пресслужба СБУ.

В спецслужбі не уточнюють про кого йдеться, але відомо, що затримали блогера Олександра Надьожу, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав до захоплення державної влади в Україні.

До 24 лютого 2022 року Надьожа, який родом з Миколаївщини, разом зі Стремоусовим організовували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь росіянам. Під час окупації частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, але його "союзник" залишився на підконтрольній Україні території.

Надьожа займався поширенням деструктивного контенту. Для цього використовував власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі "Вконтакте". Якщо зібрати його аудиторію зі всіх платформ та соціальних мереж, то загалом за ним слідкували понад 100 тис користувачів.

"На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування Української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до Сил оборони. У подальшому його сюжети і публікації "підхоплювали" центральні рупори кремля і поширювали їх під виглядом "позиції" пересічних громадян України", — розповіли в СБУ.

Проте він намагався переховуватися. Для цього колаборант регулярно змінював номери мобільних телефонів та використовував вигаданий нікнейм "мужчина".

За його місцем проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області провели обшуки. Виявили ноутбук і 5 мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучили "посадову інструкцію інформагентства" Стремоусова, де раніше працював фігурант.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затриманому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.